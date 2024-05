Prof. Dominik Antonowicz z UMK: "Juwenalia to rozrywka na miarę naszych czasów"

Do tegorocznych Piernikaliów został nieco ponad miesiąc. Samorząd Studencki UMK wciąż pilnie pracuje, by zapewnić studentom i wszystkim spragnionym zabawy jak najwięcej najlepszych wrażeń. Co znajduje…

Nie ma poczucia „my jako studenci”, bo nie ma już czasu, żeby sobie wyrobić to poczucie. Dziś bardzo wielu studentów albo pracuje na studiach albo chociaż dorabia sobie w ich trakcie. Bycie na studiach nie tylko nie jest więc jedyną czynnością w życiu, ale wręcz czasami nie najważniejszą. Jest też jeszcze jedna zmiana – kiedyś studia były elitarne, dziś są powszechne. Pozostały jedynie pojedyncze elitarne kierunki. Ponad 40 proc. maturzystów wybiera się na studia. Rola Juwenaliów, które kiedyś były kulminacyjnym elementem twórczości studenckiej, zmienia się i ewoluuje, odwzorowując obecny charakter społeczności studentów. Nie jest to zjawisko ani toruńskie, ani polskie, ani nawet europejskie, ale zjawisko powszechne. To nie tak, że „kiedyś było lepiej”. Kiedyś po prostu było inaczej. Dziś brakuje czasu i przestrzeni emocjonalnej, żeby młodzi ludzie głębiej zainwestowali część swojego życia w uniwersytet.

Trudno to zrozumieć starszemu pokoleniu, które studia traktowały jako przygodę. Tymczasem dla współczesnych studentów jest to element projektu.

To prawda, a zasadnicza różnica polega na tym, że kiedy ludzie z naszego pokolenia opuszczali mury uniwersytetu, nie zakładali, że będą do niego wracać, aby się dokształcać. Dziś studenci mają świadomość, że będą musieli uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności, bo ta wiedza szybko się zmienia. My mieliśmy poczucie, że i tak sobie jakoś poradzimy, bo byliśmy przecież w jakimś sensie elitarna grupą. Dziś tego poczucia nie ma. Dyplom na wyższej uczelni, owszem, otwiera nadal wiele drzwi, ale już niczego (w przypadku większości kierunków) nie gwarantuje. Kiedyś ten szlak edukacyjny był bardziej kolektywny, dziś jest bardziej indywidualistyczny. Na roku będą więc tacy, którzy znakomicie sobie poradzą, ale również tacy, którzy w ogóle sobie nie poradzą w życiu. Odpowiedzialność za przyszłość zawodową spoczywa na tobie, a nie na uniwersytecie. Kiedyś po zajęciach cała grupa wybierała się gromadnie na piwo, nie myśląc o przyszłości. Dziś, przy tym piwie natychmiast przyjdzie studentowi do głowy, że może właśnie traci czas, bo nic przecież w życiu nie przychodzi za darmo.