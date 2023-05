Chcą wpłynąć na Toruń i jego władze: "Dziś czujemy się pominięci" - mówią społecznicy

Grupa toruńskich społeczników powołała grupę "Wpływamy na Toruń". Jak mówią, są zaniepokojeni malejącym zaufaniem między mieszkańcami i a władzami miasta. - Walczymy o to, żebyśmy razem budowali miasto, które kochamy, bo miasto to my - tłumaczą.

Grzegorz Olkowski