Toruń. Bestialski mord na Rudaku. To nie Wiesław K. zamordował Małgorzatę? Jego losy teraz w rękach Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Cała sprawa jest poruszająca z kilku powodów. Po pierwsze, poraża brutalność mordu, do którego doszło na toruńskim Rudaku. Po drugie, lista zgłaszanych zastrzeżeń przez obrońcę Wiesława K. - tak wobec prokuratury, jak i toruńskiego sądu, jest naprawdę długa.

Co ciekawe, Prokuratura Rejonowa Toruń Wschód, która Wiesława K. oskarżała i żądała dla niego kary 18 lat więzienia, od wyroku nie apelowała - wbrew zapowiedziom, które padły z ust prokuratora 11 września 2023 roku - w dniu ogłaszania wyroku przez Sąd Okręgowy w Toruniu.

W maju przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku ruszyć ma sprawa apelacyjna Wiesława K. - Od wyroku odwołał się jego obrońca, adwokat Dawid Czajkowski. Wnosi o uniewinnienie swojego klienta. Ewentualnie - o zmianę kwalifikacji prawnej czynu (z zabójstwa na ciężki uszczerbek na zdrowiu) lub uchylenie toruńskiego wyroku i przekazanie całej sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd - mówi "Nowościom" Anna Kanabaj-Michniewicz z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Potworna zbrodnia na Rudaku. Małgorzata konała w mękach

Winny zabójstwa w zamiarze ewentualnym - orzekł 11 września 2023 roku Sąd Okręgowy w Toruniu wobec Wiesława K. Uznał, że to on 17 lutego 2022 roku w altanie ogrodu działkowego przy ul. Rudackiej w Toruniu zabił 64-letnią panią Małgorzatę. Kobieta była konkubiną jego ojca. Cała trójka przed zbrodnią wspólnie uczestniczyła w alkoholowej libacji.

Sąd skazał Wiesława K. na 11 lat i 10 miesięcy, zobowiązując go też do odbycia terapii dla uzależnionych od alkoholu. W ustnych motywach uzasadnieniach wyroku sędzia Grzegorz Waloch zaznaczył, że nie było to zwykłe pobicie, ale znęcanie się.