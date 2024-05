Chciałbyś zmienić pracę? Zastanawiałeś się, co by było gdyby życie inaczej się potoczyło? Ta gra planszowa daje taką możliwość! [WIDEO]

Na różnych etapach życia zadajemy sobie to niezwykle ważne pytanie: Co by było gdyby? Rozważenia na temat alternatywnej historii naszego życia niekoniecznie wypływają z resentymentu, a po prostu ze zwykłej ciekawości. Jest jednak możliwość, aby, przynajmniej na stole, stworzyć swoją alternatywną historię! Daje tę możliwość gra planszowa "CV. Co by było, gdyby..."

Rosnąca popularność gier planszowych

Ostatnimi czasy możemy zaobserwować wyraźny trend pokazujący, że gry planszowe mają coraz to większą popularność. Nie tylko spotykamy się przy nich ze znajomymi, ale również w gronie rodzinnym. Pojawia się coraz więcej eventów umożliwiających wspólne granie całym rodzinom. W niektórych miastach, na przykład w Toruniu można nawet setki gier planszowych wypożyczyć i to całkiem za darmo!

CV. Co by było gdyby - krótkie omówienie

W tym miejscu chciałbym pokrótce przedstawić, co oferuje nam gra CV. Co by było gdyby... W zasadzie jest to planszowa gra karciana z elementem rzutu kośćmi, w której przechodzimy przez kluczowe etapy życia, począwszy od dzieciństwa przez młodość i dorosłość aż do starości.

Dzięki podstawowym kartom i kościom posiadamy pewien potencjał rozwoju siebie - możemy kupować inne karty, które pozwalają nam na rozwój. Jednocześnie jednak musimy wyraźnie wystrzegać się pecha i liczyć na szczęście - i to dosłownie!

CV. Co by było gdyby... jest opisana w sposób przystępny. Instrukcja nie jest długa i zawiera opis kart, które mogą wydawać się niezrozumiałe (z samych tylko symboli). Dzięki temu nie musimy się obawiać tego, że nie będziemy wiedzieli, co możemy robić.

Symbole są czytelne, a spora talia kart podzielona na kluczowe etapy rozgrywki gwarantuje sporą regrywalność. Połączenie dość specyficznej mechaniki przypominającej budowanie talii (w polu gry) ze zbieraniem zasobów oraz elementami losowości sprawia, że gra ma duży potencjał.

W CV. Co by było gdyby... można grać w 2 do 4 osób.

Gry planszowe dla rodziny i znajomych

Rynek gier planszowych jest bardzo zróżnicowany. Kiedyś takie gry kojarzyły się przede wszystkim z prostym Chińczykiem, czy też Monopoly. Pojawiło się pewne boom na grę Wsiąść do pociągu, a w ostatnich latach tytułów powszechnie granych jest coraz więcej. Tym bardziej, że gry typu Sen, Smoki czy Dixit, które oprócz prostej, ale wciągającej rozgrywki zaoferowały wyjątkową, przepiękną oprawę graficzną.

Oczywiście, gry planszowe są obecne z nami od dekad i rośnie też popularność tytułów zdecydowanie bardziej skomplikowanych. Podobnie jak i zwiększa się popularność gier imprezowych (np. Top10).

Gry, które warto poznać

