Ciche godziny w sklepach. Sprawdzamy, co to za inicjatywa i w jakich toruńskich sklepach obowiązuje.

Czym są ciche godziny?

Świat, który nas na co dzień otacza, jest głośny, przepełniony najróżniejszymi dźwiękami. Odczuwalne jest to nie tylko na zewnątrz, ale także w dyskontach czy galeriach handlowych, gdzie już wielu lat prowadzony jest tzw. audiomarketing pomagający stworzyć przyjemną atmosferę. W miejscach tych nierzadko pojawiają się także tłumy robiące zakupy. Niestety – wszystkie te czynniki przyczyniają się do przebodźcowania osób w spektrum autyzmu lub osób z nadwrażliwością słuchową. Problem ten jest coraz bardziej dostrzegalny wśród społeczeństwa, dlatego też w wielu dyskontach czy galeriach handlowych zaczęły obowiązywać tzw. ciche godziny.

Ciche godziny w Toruniu. Gdzie obowiązują?

W Toruniu również znaleźć można miejsca, w których ilość bodźców jest ograniczana. Centrum Handlowo-Rozrywkowe Toruń Plaza niedawno poinformowało, że w każdy wtorek w godz. 11.00–14.00 obowiązują godziny ciszy. Obowiązują one w częściach wspólnych galerii handlowej. Wówczas światła zostają przygaszone, muzyka jest przyciszona oraz ograniczone jest nadawanie komunikatów głosowych. Należy także zaznaczyć, że niektórzy najemcy przyłączyli się do akacji. Są to m.in. sklepy Empik, New Yorker, X-kom, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear, Zara, Sinsay, Home&You, Vision Express, Time Trend, Diverse, Bytom, Big Star i 50 Style.