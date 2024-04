Cisza wyborcza. Co grozi za jej złamanie? Czego nie można robić do końca wyborów samorządowych?

Czym jest cisza wyborcza?

Co grozi za złamanie ciszy?

Złamanie ciszy wyborczej uznawane jest za wykroczenie. Grozi za nie grzywna od 20 zł do nawet 5 tys. zł. Co ważne, naruszenie zakazu podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży, zachowań wyborczych czy przewidywanych wyników wyborów stanowi przestępstwo. Grozi za to kara grzywny od 500 tys. zł. do nawet 1 mln zł.

Gdzie zgłosić złamanie ciszy wyborczej?

W przypadku, gdy wyborca zauważy, że łamana jest cisza wyborcza, powinien on niezwłocznie zgłosić ten fakt policji. Po zgłoszeniu sytuacja zostanie oceniona przez organy ścigania oraz sąd, czy doszło do naruszenia zakazów.