CUK Anioły Toruń idą jak burza. Byliście na meczu z Ikarem? (zdjęcia)

Tym razem bez większych problemów pokonali 3:0 (25:15, 25:21, 25:22) Ikara Legnica. Mecz odbył się w wypełnionej hali Szkoły Podstawowej nr 28 na osiedlu Na Skarpie.

To ich dziewiąta wygrana w dziewiątym meczu, mają już 10 punktów przewagi nad najgroźniejszymi rywalami i pewnie zmierzają do zwycięstwa w fazie grupowej II ligi. Przypomnijmy, że nie oznacza to jednak bezpośredniego awansu do I ligi. Aby tak się stało, trzeba jeszcze zwycięsko przebrnąć przez baraże.

Kolejny mecz torunianie zagrają w sobotę 10 grudnia w Łęczycy z tamtejszym Lotnikiem.