CUK Anioły Toruń mistrzem II ligi. Tak kibicowaliście siatkarzom w ostatnim meczu sezonu!

CUK Anioły Toruń - KS Rudziniec 3:0 (25:19, 25:20, 25:15)

Furtkę do awansu torunianie uchylili sobie w piątek, gdy pokonali Spartę Grodzisk Mazowiecki 3:2, a to był jeden z najmocniejszych rywali w tym turnieju. To w tym meczu podopieczni trenera Krzysztofa Stelmacha rozegrali najważniejszy set turnieju. W partii numer trzy rywale byli na fali, prowadzili już 20:14, ale torunianie zdołali odrobić straty i wygrać na przewagi. Pierwszy z gratulacjami pospieszył wtedy Wilfredo Leon, który kibicował w tym meczu swojej drużynie.