Wściekły kibic pociął swój karnet. Kompromitująco słaby Apator Toruń może spaść z ligi? To już nie jest czcza pogróżka!

Teraz terminarz na pewno nie pomoże. Unia Leszno ma 5 punktów i jeszcze trzy mecze u siebie, a ten zespół na "Smoku" potrafi dokonać rzeczy wielkich. Bez bonusów to daje 11 punktów na koniec rundy zasadniczej. Apator ma w tej chwili 7 punktów, a przed sobą mecze domowe z niepokonanym Motorem Lublin, coraz lepszym Włókniarzem Częstochowa, GKM Grudziądz oraz wyjazdy do Wrocławia i Zielonej Góry. Trzy punkty do końca rundy zasadniczej? Na dziś to wcale nie jest takie nierealne. W rywalizacji biorą udział jeszcze GKM i Falubaz, a o spadku w tym sezonie może zadecydować nawet jeden punkt.