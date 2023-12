Czas kiermaszów nie tylko bożonarodzeniowych. Jakie odbędą się w Toruniu w najbliższym czasie?

Świąteczny czas sprzyja organizacji najróżniejszych kiermaszy. Do 20 grudnia br. torunianie mogą odwiedzać Jarmark Bożonarodzeniowy w poszukiwaniu upominków i ozdób. Niemniej jest to jedyne organizowane wydarzenie w tym czasie, na którym można zakupić drobne podarki. Jakie kiermasze czekają na mieszkańców Torunia w najbliższym czasie?

Kiermasze – możliwość zakupu unikalnego prezentu

Pierwsze świąteczne kiermasze organizowane przez szkoły czy stowarzyszenia już za nami, lecz na tym się nie kończy. W najbliższym czasie na torunian czekają aż trzy ciekawe wydarzenia, na których można zakupić rękodzieło, książki czy tak lubiane i doceniane płyty winylowe. Dwa z nich odbędą się w czwartek, 14 grudnia; kolejny nieco później, bo w sobotę, 23 grudnia. Każdy z kiermaszy będzie okazją do zakupu wymarzonych prezentów czy ozdób świątecznych.

Świąteczny kiermasz rękodzieła połączony z warsztatami bożonarodzeniowymi

Biblioteka Chełmionka przy ul. Żwirki i Wigury 39/41 zaprasza wszystkich torunian na Świąteczny kiermasz rękodzieła. Odbędzie się on w czwartek, 14 grudnia w godz. 11.00 do 17.00 na mieszkańców Torunia czekać będzie wiele ozdób wykonanych przez uczestników Sekcji Rękodzielniczej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na kiermasz trafią prace wykonane różnymi, często bardzo efektownymi technikami, m.in.: decoupage, quilling, pergamano, kanzashi, metoda karczochowa oraz szydełkowanie i frywolitka. Jeszcze w trakcie kiermaszu – o godz. 16.00 – rozpoczną się rodzinne warsztaty bożonarodzeniowe. Do udziału w zajęciach Biblioteka Chełmionka zaprasza wszystkich miłośników twórczych zabaw. Tworzenie skupi się na kartkach świątecznych i ozdobach na choinkę lub stół świąteczny. Udział w warsztatach, które potrwają do godz. 18.00, jest bezpłatny.

II kiermasz książek w Towarzystwie Naukowym w Toruniu

Towarzystwo Naukowe w Toruniu i Toruński Antykwariat Księgarski serdecznie zapraszają na II Kiermasz książek wydanych nakładem Wydawnictwa TNT. W ofercie znajdują się książki wydane od 1929 roku do 2023 roku. Ceny zaczynają się już od złotówki. Wśród tytułów można znaleźć przeróżne objętości książek – od 31 do nawet 1236 stron. Na półkach pojawią się tytuły m.in. z dziedziny historii, historii sztuki, filozofii, prawa, biologii czy geografii. Drzwi Antykwariatu Księgarskiego dla miłośników książek otworzą się w czwartek 14 grudnia i piątek 15 grudnia o godz. 10.00. Zakupu można dokonać do godz. 18.00. Kiermaszowi towarzyszyć będą spotkania z autorami książek opublikowanych w dwóch ważnych seriach wydawniczych TNT:

czwartek, 14 grudnia, godz. 17:00 - spotkanie z autorami książki "Historia Torunia (1945-1975)",

piątek, 15 grudnia, godz. 17:00 - promocja 15. zeszytu Atlasu Twierdzy Toruń: Fort VII – Tadeusz Kościuszko (Fort IV – Friedrich der Grosse).

Oprócz tego podczas kiermaszu odbędą się spotkania z autorkami i autorami piszącymi o Toruniu i w Toruniu! “Dyżury autorskie”, podczas których można zakupić książki, zdobyć autografy lub porozmawiać z pisarką i pisarzem, pełnić będą:

W czwartek:

Margota Kott, godz. 13.00-14.00,

Kamila Cudnik, godz. 13.00-14.00,

Michał Pszczółkowski, godz. 15.00-16.00,

Paulina Ostaszewska, godz. 16.00-17.00. W piątek: Tomasz Stochmal, godz. 12.00-13.00,

Magdalena Olszta-Bloch, godz. 15.00-17.00,

Katarzyna Kluczwajd, godz. 16.00-17.00.

ROCK & VINYL Kiermasz płyt winylowych i CD w CHR Toruń Plaza

To już ostatnie tego typu spotkanie w tym roku. W sobotę, 23 grudnia tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia, miłośnicy muzyki będą mogli zakupić wiele płyt winylowych oraz CD. W ofercie płyty nowe i używane, a także stare wydania. Wśród wielu gatunków muzycznych znajdzie się prawdziwa gratka dla fanów rocka, jazzu, metalu czy soulu. Wystawcy z całej Polski zjadą się na to wydarzenie, by każdy mógł zdobyć wymarzony prezent pod choinkę dla siebie lub swoich bliskich. Start o godz. 9.00. Kiermasz potrwa do zamknięcia Centrum Handlowo-Rozrywkowego, czyli do godz. 21.00.

Wideo Czy Wrocławskiej MPK już j**bło