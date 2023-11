Czeka nas styropianowa rewolucja. Koszty obowiązkowej termomodernizacji będą gigantyczne

Dyrektywa dotycząca budynków to element polityki prowadzonej przez Unię Europejską na rzecz redukcja emisji gazów cieplarnianych. Unijni urzędnicy argumentują, że budynki na terenie wspólnoty są odpowiedzialne za około 40 proc. zużycia energii oraz 36 proc. emisji gazów cieplarnianych, a 80 proc. tego zużycia to ogrzewanie, chłodzenie i grzanie wody użytkowej.

Najdroższe ćwierćwiecze

Dość powiedzieć, że do 2050 roku wszystkie budynki na terenie Unii mają być zeroemisyjne. Wyjątek uczyniono wyłącznie dla zabytków i innych budynków chronionych oraz dla mieszkań z zasobu socjalnego , w przypadku których renowacja groziłyby podwyżkami czynszów niemożliwymi do zrekompensowania przez niższe koszty zużycia energii.

Za sześć lat nie będzie nieocieplonych mieszkań?

Funkcjonuje już katalog klas energetycznych budynków. Od 2030 roku budynki mieszkalne muszą osiągnąć co najmniej klasę energetyczną E, a od 2033 roku - co najmniej klasę D. Odpowiednio dla budynków niemieszkalnych i publicznych, terminy to 2027 rok i 2030 rok.

Kolejnym punktem planu są obowiązkowe instalacje fotowoltaiczne: dla nowych budynków mieszkalnych i zadaszonych parkingów - do 31 grudnia 2028 roku, a dla istniejących budynków poddawanych „ważniejszym renowacjom” - do 31 grudnia 2032 roku.