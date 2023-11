W Toruniu odbędzie ogólnopolski zjazd streetworkerów! "Wędka" i "Serce Torunia" w akcji

Wychodzą do potrzebujących, a nie czekają na nich za biurkiem

Kim są streetworkerzy? Najprościej rzecz ujmując, założeniem tej metody pracy jest wychodzenie z ofertą pomocy do osób potrzebujących, a nie oczekiwanie na przyjście tych osób do instytucji czy miejsc, które pomocy udzielają np. ośrodków pomocy społecznej oraz innych instytucji lub organizacji pomocowych.

Pierwsze ze stowarzyszeń taką metodą pracy działa od 12 lat. Szczególnym zainteresowaniem otacza dzieci i młodzież. Dociera do nich, wychodząc nie tylko na ulice i podwórka, ale także do galerii handlowych, dyskotek, klubów.

Drugie stowarzyszenie działa wspomnianą metodą streeeworkingu od niedawna, ale coraz intensywniej i na skalę, której w Toruniu dawno nie było. Przypomnijmy, że "Serce Torunia" wspiera na kilku już polach osoby w kryzysie bezdomności. Dociera do nich w bunkrach, na ulicach, pustostanach, dworcach. Zaprasza też do Sercowni, czyli swojej siedziby przy ul. Legionów 238 w Toruniu. Leczy, karmi, ubiera, doradza, aktywizuje.

Zjazd streetworkerów w Toruniu. Co się będzie działo?

-Drogi streetworkerze, partyworkerze, networkerze, pedagogu uliczny, pedagogu podwórkowy, praktyku metod outreach! Nie ma to jak poczucie, że jest się częścią czegoś wielkiego, prawda? Dlatego 9 grudnia od godziny12.12 do 20. 20 w Toruniu masz okazję stanąć w centrum wydarzeń i wymienić się doświadczeniami z ludźmi, którzy tak samo jak Ty tchną pasją do tych samych metod. Do tworzenia tej przestrzeni, wymiany doświadczeń i spotkania zapraszają dwie toruńskie organizacje pozarządowe, w których streetworkerzy pracują na pierwszej linii frontu - zachęcają "Wędka" i "Serce Torunia".