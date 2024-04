Człowiek, który o grach RPG wie wszystko. Ziemowit Lewandowski zdradza tajniki tej rozrywki.

Mistrz Gry i inni Gracze

– Mistrz Gry jest reżyserem i scenarzystą takowego spektaklu, natomiast Gracze są aktorami, mającymi wpływ na scenariusz – opowiada Ziemowit Lewandowski. – Zadaniem Mistrza jest przygotowanie przygody. Niektórzy piszą je sami, inni korzystają z gotowych scenariuszy. Zajmuje się on także opisywaniem świata przedstawionego i odgrywaniem napotkanych przez bohaterów postaci niezależnych, takich jak król, właściciel karczmy czy grupa goblinów.

Mistrz Gry jest nie tylko narratorem, ale i sędzią. W momencie, w którym bohaterowie będą eksplorowali lochy lub walczyli z wampirem, to on będzie rozstrzygał, czy wszystko, co się dzieje, jest zgodne z przyjętymi regułami gry. Każda rola, zarówno Mistrza Gry, jak i Graczy, jest bardzo ważna. To na barkach Mistrza Gry leży jednak poprowadzenie przygody tak, aby wszyscy czuli się dobrze.