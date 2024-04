Czy pani wójt może być rycerzem? Dlaczego nie!

Zanim zostałam radną, nie miałam do czynienia z samorządem. Gdy wójtem gminy Wielka Nieszawka był Kazimierz Kaczmarek (wójt do 2018 roku - przyp. red.), nie czułam zagrożenia. Gmina mi się podobała, wiedziałam, że gdy pójdę do urzędu, to sprawę załatwię, a gdy nie załatwię, to nie zostanę bez jasnej odpowiedzi. W momencie wejścia do Rady Gminy i gdy wójtem został Krzysztof Czarnecki, też byłam spokojna. Mimo na niego nie głosowałam, bo wówczas startowałam z komitetu Agnieszki Gołębiowskiej. Nie byłam od razu "opozycyjna". Na początku wszystko się jakoś układało. Później zaczęło się dziać źle. Pierwszym takim drastycznym punktem była likwidacja prywatnego przedszkola. Były spotkania i rodzice prosili, że zgoda: skoro mamy przedszkole gminne, to likwidujmy prywatne, ale pozwólmy dzieciom, żeby zakończyły edukację przedszkolną w tej grupie, w której ją zaczęły. Nie było w ogóle dialogu. To był początek konfliktów. Potem była sprawa kontrowersji wokół transportu publicznego, pandemia. Cokolwiek działo się źle, to tłumaczono to covidem, pogłębiał się brak dialogu z radnymi i mieszkańcami. W Radzie Gminy też dochodziło do spięć, bo niemal na każdej sesji pojawiały się jakieś "wrzutki" inwestycyjne, o których nie byliśmy wcześniej informowali. Zaczęliśmy się orientować, że w gminie panuje chaos.