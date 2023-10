Czy w Toruniu można gdzieś jeszcze zagrać w kręgle? Sprawdziliśmy

Zamknięcie kręgielni Lucky Star

Lucky Star w CH Toruń Plaza przez wiele lat cieszyła się popularnością wśród mieszkańców Torunia. Niestety – po prawie 9 latach działalności została zamknięta, co spotkało się z niemałym smutkiem wśród mieszkańców, którzy stracili dostęp do jednej z popularniejszych rozrywek w naszym kraju. I choć pojawiają się komentarze, że kręgielnia powróci pod inną nazwą i nowym właścicielem, na razie nie są to oficjalnie potwierdzone informacje. Trzeba więc czekać i śledzić pojawiające się pogłoski.

Gdzie w Toruniu na kręgle?

Poza Toruniem

W regionie działa kilka kręgielni, do których mieszkańcy Torunia i okolic mogą się wybrać. Najbliżej znajduje się kręgielnia Centrum Sportu i Rekreacji Olender w Wielkiej Nieszawce, gdzie do dyspozycji odwiedzających są cztery tory, stoły do bilardu i strefa gastronomiczna. A jak to wygląda cenowo?

Poniedziałek–piątek

17:00 - 23:00