Czy w toruńskim MZK występują problemy taborowe? Sprawdzamy

Czy bydgoski problem obecny jest też w Toruniu?

W środę, 8 listopada na Facebooku Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy pojawił się komunikat o brakach taborowych na ten dzień. Obejmowały one łącznie brak 6 autobusów kursujących na poszczególnych liniach. Fakt ten zaniepokoił wielu mieszkańców Bydgoszczy, zwłaszcza że odbywało się to w godzinach wczesnoporannych, przez co wielu z nich nie mogło dotrzeć do pracy. Niektórzy z naszych Czytelników zgłaszali nam problemy występujące na niektórych liniach autobusowych, informując zazwyczaj o sporych opóźnieniach. Postanowiliśmy więc spytać, z czego to wynika i czy w Toruniu także odnotowuje się braki taborowe. Rzecznik prasowy Miejskiego Zakładu Komunikacji, Sylwia Derengowska udzieliła nam odpowiedzi na to pytanie: