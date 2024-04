Rafał Trzaskowski zachęcał w Toruniu do głosowania na Pawła Gulewskiego

- Toruń zasługuje na zmianę i ta zmiana to właśnie Paweł, który ma plan dla Torunia - mówił prezydent Warszawy. - Wiele o tym rozmawialiśmy, co jest dokładnie potrzebne. Przede wszystkim rzeczywiście dialog. To bardzo ważne, aby po tylu latach, gdy tego dialogu brakowało, rozmawiać z mieszkańcami. Cieszę się, że jestem tutaj i mogę Pawła wesprzeć i również, że możemy wymieniać doświadczenia. Bo jeśli rozmawiamy o nowoczesnej komunikacji, mamy te same pomysły. Jeżeli rozmawiamy o tym, że trzeba zazieleniać miasto, o czym Paweł mówi przez całą swoją kampanię, to jest dokładnie to samo, co robimy w Warszawie.

- Ostatnia prosta przed nami - kontynuował Rafał Trzaskowski. - Wybory samorządowe są piekielnie ważne, bo co prawda 15 października wykonaliśmy pierwszy krok, ale teraz trzeba wykonać kolejny, który pozwoli nam na wybrać osoby zaangażowane, bo to tutaj, w samorządzie, są podejmowane najważniejsze decyzje. Stąd właśnie apel, aby 21 kwietnia się zmobilizować i żeby wszyscy poszli do urn wyborczych. Wyzwania są naprawdę nieprawdopodobne: 600 miliardów złotych z funduszy unijnych i KPO. O tym również rozmawialiśmy z Pawłem, jak te pieniądze pozyskiwać i wykorzystywać.