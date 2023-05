Darmowe czipowanie zwierząt. Zwierzokolektyff zaprasza na piknik

Wszczepienie czipu jest dla zwierzęcia praktycznie bezbolesne - weterynarz wprowadza go w fachowy sposób za pomocą strzykawki, co oznacza, że cały proces przypomina wykonanie zastrzyku. W mikroczipie jest zawarty specjalny numer zwierzęcia, za pomocą którego można ustalić, gdzie jest jego dom, oczywiście pod warunkiem, że dane trafią wcześniej do odpowiedniej bazy. Czip nie jest natomiast nadajnikiem GPS - nie pomoże w namierzeniu zaginionego zwierzęcia, za to po jego odnalezieniu pozwoli na skontaktowanie się z jego właścicielem.