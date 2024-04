Depresja. Te objawy również świadczą o depresji. Nie lekceważ ich

Depresja. Smutek, rozpacz, pustka

Objawy depresji

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), depresja jest główną przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. W ciągu całego życia przynajmniej raz choruje na nią aż kilkanaście procent światowej populacji. Depresja uniemożliwia codzienne funkcjonowanie, a nieleczona może prowadzić do ciężkich powikłań i śmierci. Dlatego warto wiedzieć, jak objawia się choroba. Jeżeli masz takie objawy to może to być depresja. Nie lekceważ ich.