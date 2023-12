Dodatkowe 1000 zł dla TYCH osób w 2024 roku. Zobacz co trzeba zrobić i kto dostanie te pieniądze

Kto otrzyma dodatkowe 1000 zł?

Począwszy od października, nauczyciele, którzy przystąpią do przygotowania do zawodu, staną się beneficjentami nowego świadczenia. Warunkiem jest zatrudnienie na co najmniej połowę etatu oraz posiadanie odpowiednich kwalifikacji do wykonywania tego zawodu. Szczególny nacisk położony został na osoby zatrudnione w placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.