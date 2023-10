Dogrywka, karne i zwycięstwo KH Energa Toruń. Tak kibicowaliście hokeistom!

KH Energa Toruń - Cracovia 5:4 (2:1, 1:2, 1:1, d. 0:0, k. 1:0)

W barwach toruńskiej drużyny zadebiutował w tym meczu Matt Sozanski. To 27-letni Kanadyjczyk polskiego pochodzenia, ma 27 lat, a ostatnie dwa sezony spędził w II-ligowych francuskim zespole ze Strasbourga (w sumie 52 mecze, 12 goli i aż 56 asyst).

Tuż przed końcem meczu znowu serbski napastnik urwał się krakowskim obrońcom, był faulowany w sytuacji sam na sam i sędziowie przyznali KH Enerdze karnego. Okazji nie wykorzystał jednak Nikołaj Syty. To się zemściło, bo na 40 sekund przed końcem Cracovia z wycofanym do boksu bramkarzem doprowadziła jednak do dogrywki.

Bohaterem serii karnych okazał się Matt Sozanski trafił w piątej serii, jako jedyny z wszystkich strzelców. Dla KH Energi był to rewanż za porażkę pod dogrywce z Cracovią przed dziesięcioma dniami.