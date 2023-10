Dom dla Stelli potrzebny na już! Kto pomoże porzuconej 13-letniej suczce? Schronisko prosi choćby o dom tymczasowy

Stella została porzucona przez przywiązanie do bramy toruńskiego schroniska w połowie września br. Leżała na betonie przerażona, wycieńczona i chora. Po stanie Stelli pracownicy i wolontariusze schroniska wywnioskowali, że szczenięta miała niejednokrotnie. W dodatku cierpiała na chory pęcherz, przez co zalewała się moczem, lecz dzięki wdrożonemu leczeniu, objawy i dolegliwości ustąpiły. Pierwsze dni w schronisku były dla niej szokiem – nowe miejsce, wiele psów, hałas spowodowany szczekaniem, obce osoby… Nic dziwnego, że potrzebowała czasu na oswojenie się z nową sytuacją i na zyskanie zaufania do człowieka.

Stella z Torunia szuka domu

Pod opiekę schroniska trafiła w stanie skrajnie wychudzonym. Widoczne żebra, smutne oczy i brak zrozumienia rzeczywistości, w której się znalazła. Na szczęście dzięki delikatności ze strony jej opiekunów, obserwacjom psa oraz wprowadzeniu wzbogaconej diety, Stella zaczęła przybierać na wadze, a także odzyskała chęć i radość z życia. Z każdym dniem staje się bardziej ufna i szczęśliwa, mimo schroniskowego klimatu. W kojcu zamieszkała z innym psem, którego potraktowała jako kolegę, nie zagrożenie, co jest zdecydowanie dobrym znakiem i wskazuje na to, że w domu mogłaby mieć psiego kolegę. Cieszy się także na widok innych psów, gdy jest na spacerze. Na smyczy chodzi bardzo dobrze, a na wybiegu nie brakuje jej energii, mimo że jest już psią staruszką, bo ma 13 lat. Chętnie węszy i zwiedza teren, na jakim się znajduje. Nie ma pewności co do obecności kotów. Prawdopodobnie potrzeba będzie dłuższego zapoznania i akceptacji ze strony kota. Jest to pies idealny do domu także ze starszymi dziećmi.