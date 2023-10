Zepsuta maszynownia, Tor-Tor zamknięty. Na jak długo?

- Udało nam się właśnie przełożyć to spotkanie na 21 listopada - usłyszeliśmy od prezesa KH Energi Bogdana Rozwadowskiego. - Chcieliśmy zamienić się rolą gospodarza i w piątek zagrać na wyjeździe, ale to nie pasował ekipie z Tychów. Większy problem mamy z treningami. Latem, gdy czekaliśmy na otwarcie Tor-Toru po remoncie, korzystaliśmy z lodowiska w Bydgoszczy, do której dojeżdżaliśmy codziennie. Teraz sytuacja się skomplikowała, bo nasi sąsiedzi mają bardzo napięty grafik. Staramy się załatwić wszystkimi możliwymi drogami możliwość trenowania w Bydgoszczy, ale w praktyce gospodarze musieliby kogoś usunąć z grafika, więc nie jest to łatwe.