Dom Heleny Grossówny otwarty! Ma służyć młodym artystom

Przeniesiony Dom Grossówny otwarty

W środę, 3 kwietnia oficjalnie otwarto dom Heleny Grossówny. Wcześniej przez 130 lat stał na rogu obecnych ulic PCK i Głowackiego. Deweloper, który go kupił, dostał zgodę na rozbiórkę, w miejscu budynku zaplanował parking. Rozbiórka wywołała protesty, zareagował na nie marszałek Całbecki, samorząd województwa wyraził gotowość uratowania domu. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Obrońcy zabiegali o to, aby szkieletowy budynek został na Mokrem.

– Ten budynek nie mógł zostać unicestwiony, ponieważ tutaj mieszka nie tylko duch Heleny Grossówny, ale także duma torunian. Grossówna w tym domu się urodziła, tu spędziła dzieciństwo i zapisała się w ten sposób w historię dziedzictwa kulturowego naszego miasta – podkreślał Piotr Całbecki, marszałek województwa. – Nie mogliśmy być obojętni na to, by przestał on istnieć.

Dom dla młodych artystów

Realizacja przeniesienia ruszyła w połowie zeszłego roku. W sierpniu został wyłoniony wykonawca. Została nim firma Morden House Józefa Stasiaka z Raby Wyżnej. Górale w kilka miesięcy dom wybudowali i oddali do użytku. Przeniesiony dom Grossówny będzie służyć kulturze i sztuce, by zachęcać młodych ludzi do podejmowania artystycznych kroków i obudzenia swojej kreatywności. Przeprowadzane będą tam warsztaty aktorskie, filmowe, muzyczne czy różne zajęcia z animatorami. Miejsce to ma pozwolić na współpracę także z artystami. Do domu Grossówny przekazano także oryginalne pamiątki związane z aktorką.