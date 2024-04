Wiemy więcej! Toruński Uniwersam zostanie zburzony. Tak wygląda teraz!

Kilka dni temu władze Torunia przekazały wiadomość, że właściciele Uniwersamu oraz sąsiadujących z nim terenów porozumieli się w sprawie zagospodarowania tych gruntów. W komunikacie w zasadzie nie było żadnych konkretów, zatem postaraliśmy się o nie sami.

Obejrzyj koniecznie: Toruń. Miecz katowski z 1631 roku znaleziony w toruńskiej rakarni

O tym co się dzieje, bądź będzie działo z Uniwersamem, informujemy odkąd pojawił się plan budowy w jego miejscu wielkiego centrum handlowego, czyli od 2009 roku. Relacjonowaliśmy ostatnie chwile działalności domu towarowego przy Szosie Chełmińskiej. Odkrywaliśmy kolejne elementy farsy, w jaką zamieniło się przedsięwzięcie Irlandzkiej Grupy Inwestycyjnej, w które IGI miała zainwestować 300 milionów złotych. Wydobyliśmy na światło dzienne przykrą niespodziankę, jaką zostawili wyspiarze obciążając hipoteką na 11 milionów złotych działkę, na której stoi Uniwersam. Relacjonowaliśmy również wieloletnią, zakończoną sukcesem batalię sądową właścicieli Uniwersamu o odzyskanie nieruchomości bez tego obciążenia.

W związku z tym komunikat, który nieco ponad tydzień przed wyborami pojawił się na stronie Urzędu Miasta Torunia, o tym, że dwaj prywatni właściciele gruntów położonych między Szosą Chełmińską i ulicą Gałczyńskiego w sprawie przyszłego zagospodarowania tego terenu, odnotowaliśmy, ale trudno nam było się do tego opisu ograniczyć. Naszym Czytelnikom, szczególnie tym, którym wciąż Uniwersamu brakuje, należy się więcej wiadomości. Na czym zawarte porozumienie ma polegać? Zapewne w miejscu słynnej dziury coś powstanie, ale co to będzie? Obiekt handlowy, rozrywkowy, biurowy? Kiedy to się stanie? No i co z Uniwersamem?

Czego dotyczy porozumienie?

Jak już wcześniej informowaliśmy, właścicielką uwolnionego od hipotecznego obciążenia Uniwersamu jest spółka Bresse Pol, grunty należące do IGI odkupiła natomiast kilka lat temu spółka z Wielkopolski. Czego dotyczy porozumienie jakie te dwie strony zawarły?

- Zagospodarowanie nieruchomości gruntowej, na której zlokalizowany jest między innymi budynek po Uniwersamie, zakłada dla tej jednostki planistycznej, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), zastosowanie zorganizowanego procesu inwestycyjnego dla wszystkich działek kwartału, to jest zarówno naszych, jak i sąsiednich - wyjaśnia Piotr Pruss, prezes Bresse Polu. - Z uwagi na powyższy warunek mpzp, wspólnie z właścicielem sąsiednich działek i przy pomocy architekta przygotowaliśmy koncepcję, którą przedstawiliśmy władzom miasta. Mamy świadomość, że temat związany z Uniwersamem interesuje mieszkańców naszego miasta, ale ze względu na wczesny etap całego projektu, jako reprezentujący właściciela części nieruchomości, mogę jedynie potwierdzić, że koncepcja zakłada wyburzenie istniejącego budynku i realizację inwestycji o charakterze handlowo - usługowo - biurowo - mieszkaniowym, z zgodnie zapotrzebowaniem rynku w tkance śródmiejskiej oraz aktualnymi standardami budowlanymi. Tak obecnie wygląda toruński Uniwersam. Grzegorz Olkowski

Kiedy te plany zostaną zrealizowane?

Zatem otwarty w 1980 roku dom towarowy zostanie zburzony, a na jego miejscu stanie obiekt, bądź zespół obiektów zajmujący działki obu właścicieli. Kiedy to się stanie?

- Na tym etapie trudno jest określić horyzont czasowy przedsięwzięcia, gdyż nie możemy wykluczyć również konieczności zmiany obowiązującego planu zabudowy dla jego realizacji - dodaje Piotr Pruss. - Z pewnością jest to perspektywa kilkuletnia.

Toruńskie domy towarowe już w XIX wieku cieszyły się sławą wykraczającą poza granice miasta. Nie będzie przesadą, jeśli napiszemy, że międzynarodową. Ich właściciele, na czele z Moritzem Leiserem, twórcą domu towarowego przy Rynku Staromiejskim 36/38 (dziś jest tam PDT), zabiegali wtedy o to, by mogli handlować do godz. 22, ponieważ klienci z zaboru rosyjskiego przybywali do Torunia koło godz. 17. Uniwersam również bardzo się wyróżniał. Kiedy został otwarty, był największym domem towarowym województwa toruńskiego. Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<<

Kiedy został otwarty Uniwersam?

> „W Toruniu przy ul. Nowickiego otwarto wczoraj największy dom handlowy w województwie - Uniwersam, oferujący artykuły żywnościowe, sprzęt gospodarstwa domowego, towary drogeryjne, chemii gospodarczej itp. - pisały „Nowości” 7 października 1980 roku. - Obiekt ma pięć tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, z czego połowa to tak zwana powierzchnia handlowa, zaś druga część - magazyny. Na półkach zgromadzono towary o łącznej wartości ok. 15 milionów złotych, drugie tyle znajduje się w magazynach. Placówka zatrudnia niespełna 200 osób. (…) Słowa uznania należą się handlowcom za szybkie, bo trwające około dwóch tygodni przygotowanie obiektu do sprzedaży. Jest to swoisty rekord. Inna sprawa, że pawilon, którego budowa miała trwać zgodnie z harmonogramem przez dwa i pół roku, realizowany był przez ponad pięć lat”.

Kilka dni przed długo oczekiwanym otwarciem z redakcją "Nowości" skontaktowali się czytelnicy zaniepokojeni tym, że w Uniwersamie już odbywa się sprzedaż. W tym samym numerze pojawiło się wyjaśnienie dyrektora domu towarowego Jerzego Kudelli:

„Z prawie 200-osobowej załogi Uniwersamu 50 proc. to ludzie nowi, którzy przeszli szkolenie teoretyczne, ale zorganizowaliśmy im również (co się powszechnie praktykuje) szkolenie praktyczne - czytamy. - Trwało ono w sobotę i w niedzielę. Ekspedientki brały towar, przechodziły z nim do kasy, kasjerki sprawdzały urządzenia kasujące. Uważam, że takie szkolenie pozwoli sprzedawcom lepiej poznać towar, miejsce, w którym leży, a tym samym sprawniej obsłużyć klientów”.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!