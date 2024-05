Dostaniesz dodatkowe pieniądze od swojego pracodawcy! Sprawdź, ile i na co możesz liczyć

Dodatkowe pieniądze na okulary albo soczewki

Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca musi zrefundować koszty zarówno szkieł, jak i oprawek dla pracownika, który ma wadę wzroku. Kwota dofinansowania nie jest ściśle określona , ale zazwyczaj wynosi od 200 do 400 zł, choć zdarzają się również dopłaty sięgające nawet 1000 zł. Jest to istotna pomoc dla osób, które spędzają co najmniej cztery godziny dziennie przed monitorem, a więc narażone na zmęczenie wzroku i inne problemy zdrowotne związane z pracą przy komputerze.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie

Termin dostosowania się pracodawców i korzyści dla pracowników

Pracodawcy mają czas do 17 maja 2024 r. na dostosowanie się do nowych przepisów, także w odniesieniu do osób zatrudnionych przed 17 listopada 2023. Wtedy też wszyscy pracownicy będą mogli skorzystać z dopłaty do szkieł kontaktowych. Dzięki tym zmianom pracownicy będą mogli cieszyć się lepszym wsparciem w zakresie opieki nad swoim wzrokiem, co przyczyni się do poprawy ich komfortu pracy i zdrowia ogólnego.