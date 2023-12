Drogi w Złotorii wymagają napraw. Pieniędzy wystarczy jednak tylko na część z nich

Zaczęło się od wpisu pani Natalii na facebookowej stronie "TO za TO Złotoria ogłoszenia".

Wiele do życzenia

"Nie od dziś wiadomo, że stan naszej drogi na ulicy Leśnej pozostawia wiele do życzenia, ale to co zastawaliśmy w ostatnim czasie było skandaliczne. My mamy dość jeżdżenia po takiej drodze i chcielibyśmy zacząć rozmowy na ten temat, ponieważ doraźne naprawy nie przynoszą żadnego skutku. (...) Zdajemy sobie sprawę, że w naszej gminie jest wiele dróg, które wymagają utwardzenia, ale ulica Leśna jest swego rodzaju łącznikiem między wieloma innymi ulicami i połączeniem między dwoma częściami Złotorii. Ruch na tej ulicy jest bardzo duży i przejeżdżają ta ulicą nie tylko mieszkańcy Leśnej ale też mieszkańcy wielu sąsiadujących z nią ulic, a także klienci Przy Złotej Wyspie Ewelina Fiedorowicz."

Nie tylko Leśna

"Ja za Złotej/Bajkowej, sytuacja była ostatnio katastrofalna, chwilowo jest lepiej, do czasu jak znów popada i śnieg się roztopi...", "A tak wygląda 30-metrowy kawałek ul. Różanej, którego UG nie potrafi naprawić od 3 lat! Po wielu pismach do urzędu i rozmowach z wójtem usłyszałem tydzień temu od Pana Wójta, że ta naprawa jest "technologicznie" niemożliwa!!!" "Na ul. Kubusia Puchatka zjazd miał być wykonany w tym roku - do tej pory zjazd nie został zrobiony!", "Ul. Sokola - również mamy dość ciągłych dziur, najgorzej jest po opadach deszczu przy wyjazdach na drogę asfaltową." "Gajowa i Zacisze nie lepsze." "Ulica Malownicza to samo , droga jest tragiczna" - to tylko niektóre z wpisów. Problem dotyczy nie tylko Złotorii. Mieszkańcy gminy żalą się na to, że ich starania o poprawę sytuacji odbijają się w gminie o ścianę.