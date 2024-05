Druga waloryzacja emerytur 2024 r. Co czeka seniorów? Oto szczegóły

Seniorzy nie będą zadowoleni z najnowszymi zapowiedziami rządu. Niestety, istnieje coraz większe ryzyko, że jednak w tym roku nie otrzymamy drugiej waloryzacji rent i emerytur. Dlaczego? Głównym "winowajcą" są wolno rosnące ceny, czyli za niska inflacja. Jednak nie jest to całkiem wykluczone, że jednak pojawi się kolejna waloryzacja świadczeń!

Koniec wypłaty pierwszej waloryzacji

Marzec jest miesiącem, w którym odbywa się coroczna waloryzacja świadczeń emerytalnych. To w tym miesiącu świadczenia są wypłacane przez ZUS, KRUS oraz zakłady emerytalne służb mundurowych. Co istotne, już w kwietniu seniorzy otrzymają gigantyczne świadczenia emerytalne, a to za sprawą wypłaty 13. emerytury. Wyliczenia prezentujemy poniżej:

Co z projektem drugiej waloryzacji emerytur?

Dla seniorów, a dokładniej dla emerytów i rencistów istotne jest to, co się stanie z szumnie zapowiadaną drugą waloryzacją świadczeń. W expose premier w grudniu wyraźnie zapowiedział, że jeśli w ciągu roku inflacja będzie przekraczać 5 procent, będzie druga waloryzacja. I to właśnie ten warunek staje teraz pod znakiem zapytania.

Spadek inflacji wyraźnie niszczy plany rządu związane z drugą waloryzacją świadczeń. Istnieje możliwość, że wzrost inflacji został powstrzymany i nie będzie potrzeby dokonywania ponownej waloryzacji. O tym informuje ministra rodziny, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Co istotne, sprawa ta nie została jeszcze przesądzona. Obecnie bowiem trwają prace nad projektem ustawy. Oznacza to, że rząd dopuszcza sytuację, w której jednak inflacja średnioroczna przekroczy 5%, a zatem konieczne będzie zrealizowanie zapowiedzi drugiej waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych.

Pixabay

Druga waloryzacja emerytur dla seniorów

Jak na ten moment wygląda sytuacja związana z inflacją? W styczniu wyniosła ona 3,9%, w lutym 2,8%. Nie jest pewne, jak będzie w kolejnych miesiącach, ale przy utrzymaniu nawet takiej wartości inflacji nie będzie możliwe wprowadzenie drugiej waloryzacji. Przewidywania NBP wskazują na to, że w najbliższych latach waloryzacja ma nie przekroczyć 5%, więc drugie zwaloryzowanie będzie odległym rozwiązaniem. Nie wiadomo jednak, co się jeszcze zdarzy, gdyż historia ostatnich kilku lat jasno pokazała, iż sytuacja może być diametralnie różna od wcześniejszych założeń. Nie zmienia to jednak faktu, że projekt ustawy jest wciąż planowany.

Zmiany w projekcie drugiej waloryzacji emerytur

A skoro już o projekcie mowa: postulowane są pewne zmiany.

– Byłbym za tym, by jednak drugą waloryzację w tym roku przeprowadzić – mówi cytowany przez "Fakt" dr Tomasz Lasocki ekspert w Wydziału Prawa i Administracji UW.

Zaznacza on, że w projekcie ustawy można dać zapis o uwzględnieniu prognozy inflacyjnej - pozwoliłoby to na to, aby już w momencie tworzenia projektu ustawy budżetowej państwa uwzględniać możliwość ponownej waloryzacji. Uspokoiłoby to emocje i jasno pokazało, że jest (lub jej nie ma) szansa na wzrost świadczeń.

Pixabay

Odblokowanie VAT na żywność uratuje drugą waloryzację? Co z innymi opłatami?

Nie powinniśmy zapominać o tym, że zapowiedzi urzędników rządowych i resortowych podkreślają, iż od kwietnia wróci 5% VAT na żywość. To będzie miało naturalną konsekwencję w postaci wzrostu cen artykułów spożywczych. W tym miejscu kluczowe jest to, o ile urosną nasze opłaty za żywność, bo to wpłynie na inflację. Podobnie istotne są kwestie innych opłat np. za prąd czy gaz. Mrożenia cen też mogą zostać wycofane, a to może przyczynić się ponownego podwyższenia inflacji. O ile, czy w ogóle wzrośnie, będzie wpływało to na ostateczną decyzję - oczywiście, o ile ustawa o drugiej waloryzacji zostanie przyjęta.

Czy dostaniesz blisko 30 tysięcy złotych od ZUS? Wystarczy z...

Wideo Strefa Biznesu: Zwolnienia grupowe w Polsce. Ekspert uspokaja

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!