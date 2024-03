Dwóch młodych mężczyzn z Torunia zatrzymanych w związku z rozbojem. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności

Dyżurny komisariatu w sobotę został powiadomiony o rozboju na 30-latku, do którego doszło krótko przed godziną 6:00 na jednej z ulic Starego Miasta w Toruniu. Funkcjonariusze, którzy udali się na miejsce ustalili, że dwóch mężczyzn dotkliwie pobiło pokrzywdzonego. Sprawcy najpierw zadawali uderzenia, następnie go przewrócili, a gdy ten upadł, zaczęli go kopać, po czym ukradli mu kurtkę.

Poszkodowany trafił do szpitala, a mundurowi zaczęli poszukiwania napastników. Kryminalni z Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście szybko ustali, kto mógł mieć związek ze zdarzeniem i zdobyli materiał dowodowy. Okazało się, że za rozbojem stali 19 i 20-latek.