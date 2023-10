Dynia i jej cudowne właściwości. Tak wpływa na Twój organizm. Zobacz co zrobić z dyni

Krótka historia dyni

Powodów dla których producenci decydują się uprawiać dynie jest wiele. Przede wszystkim dynia rośnie praktycznie na każdej glebie. Jej uprawa nie jest skomplikowana przez co koszty produkcji również nie są wysokie. Dodatkowym jej atutem patrząc od trony producentów jest fakt, że nie jest zbytnio atakowana przez szkodniki. Oprócz tego to warzywo wdarło się do kultury masowej poprzez jej wykorzystywanie w czasie Halloween.

Właściwości odżywcze dyni

Na co dobra jest dynia?

Dynia jest bogata w beta-karoten, który jest przeciwutleniaczem, a więc może zapobiegać rozwojowi chorób nowotworowych. Badania wykazały, że częste spożywanie dyni zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworu żołądka, raka piersi, raka płuc i raka jelita grubego. Jedną z największych zalet dyni jest niskokaloryczność. Idealnie sprawdza się więc w diecie odchudzającej. Dostarcza do organizmu wiele niezbędnych składników nie powodując u pacjentów przyrostu wagi. Dynia, podobnie jak większość warzyw, odznacza się korzystnym działaniem dla naszego organizmu. Wpływając m.in. na obniżenie za wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, wykazuje działanie kardioprotekcyjne. Dzięki obecności błonnika pokarmowego zapobiega zaparciom stolca, a także obniża stężenie cholesterolu całkowitego we krwi.

Co zrobić z dyni?

Dynia niewątpliwie stała się też symbolem Halloween. Tradycja wydrążania warzywa i robienia z nich strasznych lampionów wywodzi się z Irlandii. Powoli tradycja ta przeniosła się do USA, a następnie na wiele krajów świata. Na przełomie października i listopada w wielu domach i ogrodach zobaczymy straszne podświetlane stwory zrobione z dyni.

Jeżeli chodzi o właściwości kulinarne to do wykorzystania w kuchni nadają się zarówno miąższ jak i pestki. Z miąższu dyni można przygotować zupę i sernik, a także np. muffiny, placki, kotlety, racuchy czy farsz do naleśników. Marynowany w occie nadaje się także do dodatków do dań wytrawnych.

Pestki można dodać do sałatki, ciasta lub chleba. Z kolei olej z pestek idealnie nadaje się do sałatek. Wykorzystanie dyni zależy więc o fantazji przygotowującego posiłek.