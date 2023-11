Działałeś kiedyś w tym ruchu? Otrzymasz 1000 zł i więcej dodatku do emerytury! Sprawdź na jakich zasadach

Kto ma prawo do dodatku za działalność antykomunistyczną?

Aby ubiegać się o ten dodatek , osoba musi posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające jej udział w ruchu opozycyjnym. Są to m.in. zaświadczenia, legitymacje, czy potwierdzenia od organizacji działających w okresie PRL. Warto zaznaczyć, że przyznawane świadczenie jest opodatkowane, ale nadal stanowi znaczący dodatek do miesięcznego budżetu seniorów.

Nowe przepisy przewidują przyznanie dodatku do emerytury lub renty dla osób, które aktywnie uczestniczyły w działaniach opozycyjnych przeciwko reżimowi komunistycznemu w Polsce. Obejmuje to uczestników opozycji, którzy w różny sposób przyczynili się do walki o wolność i demokrację w okresie PRL.

Podsumowanie

Nowe przepisy dotyczące dodatków do emerytury lub renty dla uczestników opozycji antykomunistycznej przynoszą znaczące korzyści dla seniorów, którzy w przeszłości aktywnie walczyli o wolność i demokrację w Polsce. Warto zgłosić się do odpowiednich instytucji i sprawdzić, czy spełnia się kryteria do otrzymania tego ważnego świadczenia. Dla wielu emerytów i rencistów może to stanowić istotny dodatek do ich budżetu domowego.