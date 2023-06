Dzień Dziecka w Toruniu. Sprawdzamy, jak bawili się najmłodsi w Piernikowym Miasteczku

Obejrzyj: Co jest hitem szkolnych wycieczek po Toruniu?

Dzień Dziecka w Piernikowym Miasteczku

Punktualnie o godz. 16 na placu zabaw przy ul. Podmurnej w Toruniu rozpoczęła się wielka fiesta z okazji Dnia Dziecka. Do Piernikowego Miasteczka najmłodszych zaprosiło Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" oraz prezydent miasta Michał Zaleski, który patronował imprezie. On także złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim dzieciom.

W Piernikowym Miasteczku atrakcji była cała moc. To m.in. prezentacje artystyczne zespołów z "Domu Harcerza", warsztaty twórcze, gry i zabawy, konkursy, pokazy, niespodzianki dla dzieci oraz stoiska straży miejskiej, policji, strażaków i PCK. Przeprowadzono też rozgrywki tenisa stołowego, rozgrywki szachowe i loterię z nagrodami.