Cyberbezpieczeństwo w samorządzie. W Toruniu rozmawiano o tym, jak o nie zadbać

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński przyjechał do Torunia na zaproszenie wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Na spotkanie z nim w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu przybyli samorządowcy z regionu. Minister mówił o "Cyberbezpieczeństwie w administracji publicznej".

Dane wrażliwe kuszą cyberprzestępców

- Rozmawiamy o cyberzagrożeniach w samorządach, bo dysponują one tzw. danymi wrażliwymi, tu dzieje się najwięcej jeśli chodzi o cyberusługi dla obywateli - mówił minister Cieszyński. - Chcemy zapewnić bezpieczeństwo danych i usług, więc musimy bardzo dobrze współpracować z samorządami. Efektem tego jest realizacja wielu programów. Ich celem jest poprawa cyberbezpieczeństwa w samorządach.

- Są dwa źródła zagrożeń - wyliczał minister Cieszyński. - Jedno z nich to "aktorzy" państwowi, przede wszystkim z Rosji. Są też tacy, którzy na danych wykradzionych samorządom chcą dobrze zarobić. Takich zagrożeń jest coraz więcej. To przestępczość XXI wieku, Były w Polsce przypadki urzędów gmin, których dane zostały po ataku cyberprzestępców zaszyfrowane. Liczba takich przestępstw wzrosła w ostatnim czasie o kilkadziesiąt procent. Z jednej strony to efekt większej świadomości samorządowców. Kiedyś takie przypadki były bagatelizowane, teraz są zgłaszane odpowiednim organom. Poza tym większa liczba ataków w cyberprzestrzeni jest oczywiście efektem tego, że Polska funkcjonuje od ponad roku na granicy konfliktu zbrojnego.