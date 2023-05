Toruń. Kradzież monet w muzeum. Kustosz i numizmatyk przed sądem!

Bo obrońca kustosza dochodzi do zdrowia, a innego adwokata Adam M. nie chce

Jak się okazało, broniący go adwokat Janusz Bołądź po tym marcowym posiedzeniu uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Proces dochodzenia do zdrowia nie pozwolił mu przygotować się do procesu. Adam M. natomiast nie zgodził się na wyznaczenie innego adwokata. Dziś w sądzie natomiast nie wyraził zgody na to, by rozprawa odbyła się bez jego obrońcy.

Co ciekawe, wniosek adwokata Bołądzia o odroczenie dzisiejszego terminu poparli też prokurator i pełnomocnik muzeum. Sędzia Izabela Skórzyńska odroczyła start procesu na 21 czerwca. Do tego czasu obrońca kustosza zadeklarował powrót do aktywności.