Dziś w programie "Alarm" w TVP 1 sprawa zaginięcia Aleksandry Walczak, reporterki "Nowości"

Zaginięcie Aleksandry Walczak. To już prawie dwie dekady!

Co zdarzyło się 12 marca 2004 roku?

W piątek, 12 marca 2004 roku Aleksandra Walczak wracała z urlopu w Szczyrku, gdzie wraz z synem i jego kolegą była na nartach. Ona jechała swoją skodą, a jej towarzysze drugim autem. Z kurortu wyruszyli po południu i wkrótce się rozdzielili - syn pojechał przodem, a Ola swoi tempem za nim. O godz. 23.28 dziennikarka zadzwoniła do syna, by powiedzieć, że mija właśnie Papowo Toruńskie, miejscowość, w której mieszkał. Powiedziała, że rusza dalej, do Małego Rudnika pod Grudziądzem, gdzie stał jej dom. To była ich ostatnia rozmowa.

17 marca 2004 roku - policja znajduje samochód Aleksandry Walczak na Dworcu Głównym w Toruniu

Przez weekend nic się nie działo, ale w poniedziałek, 15 marca Aleksandra Walczak bez żadnego usprawiedliwienia nie przyszła do pracy w redakcji. To się nigdy nie zdarzało. Jej zaginięcie zgłoszono tego samego dnia. W środę, 17 marca, na Dworcu Głównym w Toruniu znalazł się jej samochód - czarna skoda fabia. W aucie nadal znajdowały się bagaże Oli i jej rzeczy osobiste. Brakowało jedynie dokumentów i komórki.