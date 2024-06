Elana Toruń zdobyła Puchar Polski K-PZPN. Tak było na Bema. Zdjęcia kibice + mecz

O zwycięstwie zdecydowała akcja z 84. minuty. Piłka trafiła do Kamila Kuropatwińskiego, który z okolic pola karnego oddał strzał. Piłka wpadła do bramki Zawiszy obok zaskoczonego bramkarza. Po ostatnim gwizdku radości w toruńskiej ekipie nie było końca. To trzeci triumf Elany w tych rozgrywkach. Wcześniej wygrywała w 2006 i 2018 roku.