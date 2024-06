Tęcza mistrzem Polski juniorek do lat 16. Złote medale dla bydgoszczanek

Do finałowego spotkania Tęcza przystępowała w roli faworyta. Podopieczne Michała Glińskiego wygrały swoją grupę makroregionalną z bilansem bramkowym 114:5. Od samego początku bydgoszczanki ruszyły do ataku i do przerwy po atomowych strzałach Gwizdały i A. Figury prowadziły 2:0. Po zmianie stron trzecią bramkę zdobyła Gwizdała, a do końca meczu wynik nie uległ już zmianie. Wśród bydgoszczanek zapanowała ogromna radość, jest to bowiem pierwsze złoto w historii województwa na tym szczeblu rozgrywek.

- Zakończyliśmy kolejny absolutnie wyjątkowy i niepowtarzalny sezon w piłce kobiecej. W barwach Tęczy zdobyliśmy w tym roku dwukrotnie mistrzostwo Polski (futsal U-17, CLJ U-16) oraz brąz w kategorii U-13. Biorąc pod uwagę, że siedzibą klubu jest orlik, nie posiada on zespołu seniorek ani wieloletnich tradycji, nie ma infrastruktury, nie otrzymuje setek tysięcy dotacji jak kluby Ekstraligi i I ligi, nie ma wielkiej ilości zawodniczek, jak w dużych aglomeracjach, a sztab trenerski tworzy zaledwie kilka osób ,to niezwykły fenomen, który pokazuje że nie ma rzeczy niemożliwych i wszystko jest w naszej głowie. Ten fenomen to przede wszystkim innowacyjny pomysł i konsekwentna, systematyczna, wieloletnia praca, która sprawia, że nic nie jest dziełem przypadku. Tylko w minionym sezonie wykonaliśmy ze sztabem ogromną pracę w postaci rozegrania 155 oficjalnych spotkań, w których zdobyliśmy 650 goli oraz rozegraliśmy niezliczoną liczbę turniejów ogólnopolskich i międzynarodowych (m.in. East Mallorca GIRLS Cup, Międzynarodowe Turnieje Api Cup Zakopane. Trzuskawica Cup, Akademia Sportu Piotak). Dodatkowo aż 10 zawodniczek zostało powołanych do reprezentacji Polski, a Maja Wiśniewska była pierwszą w historii Tęczy kapitanką reprezentacji i to od razu w meczu z Hiszpanią - powiedział trener Michał Gliński.