Emerytura 2023. Znamy termin kiedy warto przejść na świadczenie emerytalne? Tego nie wiedziałeś! Praktyczne porady

Przyzwyczailiśmy się do myślenia o tym, że na emeryturę można pójść w wieku 60 (kobiety) i 65 (mężczyźni) lat. Jednak nie zawsze warto korzystać z tego rozwiązania od razu po skończeniu wieku granicznego. Co liczy się do emerytury? Kiedy warto na nią przejść? WYJAŚNIAMY! >>>>>

Pixabay