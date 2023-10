Emerytura honorowa dla wybranych - ile wyniesie? Kto ją otrzyma?

Każdy senior, który ukończy 100 lat, może liczyć na uzyskanie od państwa tzw. emerytury honorowej. Jest to świadczenie, które w tym roku wzrosło aż o 600 złotych. Kto i kiedy dokładnie może liczyć na emeryturę honorową? Czy trzeba składać wniosek o jej uzyskanie? Wyjaśniamy!

Czym jest emerytura honorowa?

Jest to specjalny rodzaj świadczenia przyznawany seniorom, którzy ukończą 100 lat. Otrzymują oni prawo do comiesięcznego świadczenia honorowego i to niezależnie od tego, jakie inne dodatki i renty im przysługują. Co więcej, realnie nie trzeba otrzymywać renty, emerytury czy dowolnych innych dodatków, aby mieć prawo otrzymywać emeryturę honorową. Właściwie wystarczy mieć polskie obywatelstwo (nawet nie trzeba mieszkać w Polsce). Z zasady też emerytura honorowa nie podlega waloryzacji.

Ile wynosi emerytura honorowa?

Choć świadczenie to nie podlega waloryzacji, kwota emerytury honorowej również jest zmieniana 1 marca (na nieco innych zasadach niż przy zwyczajnej waloryzacji). Co więcej, senior, któremu zostanie przyznane świadczenie w postaci emerytury honorowej, będzie miał je wypłacane już do końca życia. Istotne jest jednak to, że ostatecznie senior otrzymuje taką wysokość tego świadczenia, jaka obowiązywała w dniu setnych urodzin (po tym czasie już nie zwiększy się, choć samo świadczenie jest powiększane każdego roku).

Wysokość emerytury honorowej to 100% przeciętnego wynagrodzenia roku ubiegłego, od którego odejmuje się wysokość składek na ubezpieczenie społeczne.

Jak się zmieniała wysokość emerytury honorowej?

W ciągu ostatnich lat świadczenie zmieniało się następująco:

Od 1.03.2019 do 29.02.2020 wynosiło 3731,13 zł brutto.

Od 1.03.2020 do 28.02.2021 wynosiło 4294,67 zł brutto;

Od 1.03 2021 do 28.02.2022 wynosiło 4512,41 zł brutto;

Od 1.03 2022 do 28.02.2023 wynosiło 4994,79 zł brutto;

Od 1.03.2023 do 28.02.2024 wynosi 5540,25 zł brutto. Jak widać, w porównaniu do zeszłego roku, obecnie świadczenie emerytury honorowej jest brutto wyższe o 595,46 zł.

Emerytura honorowa - kto wypłaca?

Za wypłacanie emerytury honorowej odpowiada kilka instytucji:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON),

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW).

Warunki uzyskania emerytury honorowej

Otrzymanie odpowiedniego świadczenia z zasady jest przydzielane z automatu wszystkim pobierającym emeryturę z ZUS, KRUS, MSW czy MON. Te osoby nie muszą składać żadnego wniosku o emeryturę honorową. Należy przy tym pamiętać, że świadczenie jest przyznawane wyłącznie 100-latkom, choć pojawiają się głosy mówiące o tym, aby wprowadzić zmiany obejmujące również 90-latków.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o emeryturę honorową?

Są sytuacje, w których otrzymanie emerytury honorowej przez 100-latka wymaga złożenia odpowiedniego wniosku. Dotyczy to osób, które nigdy nie przepracowały nawet jednego dnia, a zatem nie pobierają emerytury ani renty. Takie osoby nie figurują w systemie ZUS oraz w systemie innych instytucji wypłacających renty i emerytury. Tym samym nie mogą one automatycznie przyznać świadczenia w postaci emerytury honorowej. Przy składaniu wniosku trzeba dołączyć dokument, który będzie potwierdzać ukończenie wymaganej liczby lat - wystarczy akt urodzenia. Wbrew pozorom tego typu sytuacje się zdarzają i zazwyczaj dotyczą kobiet, które zamiast pracy zarobkowej, przez całe życie zajmowały się równie ciężką (a może nawet cięższą pracą), czyli wychowaniem dzieci i zajmowaniem się domem.

Jak wiele osób otrzymuje emeryturę honorową?

Jak w liczbach wygląda kwestia 100-latków otrzymujących świadczenie ZUS? Oto liczby przedstawiające, ile w danym roku doszło 100-latków. Statystyki dotyczą wyłącznie ZUS-u:

2016 r. – 1017 osób,

2017 r. – 834 osoby,

2018 r. – 857 osób,

2019 r. – 1221 osób,

2020 r. – 1571 osób.

2022 r. – 2600 osób

Czy emerytura honorowa w przyszłości się zmieni?

Już wskazany wcześniej trend (więcej osób kończy 100-lat każdego roku w porównaniu do lat wcześniejszych) pokazuje, że przybywać będzie seniorów, którzy ukończą ten wiek. W 2021 roku szacowano, że łącznie osób otrzymujących świadczenie jest około 3 tysiące, co oznacza koszt wypłaconych świadczeń w ciągu roku w wysokości 138,6 mln złotych. Już w 2022 roku było ich 3,9 tys, co oznaczało koszt 190,1 mln złotych.

Przy obecnych trendach już w 2030 roku może być około 9,7 tys. stulatków, którzy łącznie w ciągu roku otrzymają emeryturę honorową w kwocie wynoszącej 723,9 mln zł.

Obecnie pojawiają się postulaty podnoszące m.in. wprowadzenie waloryzacji emerytury honorowej, ale jednoczesne obniżenie świadczenia do poziomu emerytury minimalnej. Wiele wskazuje na to, że w przyszłości względy społeczne wymusza dokonanie istotnych zmian w kwestii emerytur honorowych, jednak nic nie zapowiada tego, aby rzeczywiście miało to nastąpić w najbliższym czasie. Źródło: Gazetasenior.pl [Dostęp: 04.10.2023]