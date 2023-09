Zniżki dla seniorów w supermarkecie. Gdzie jeszcze dostaniesz zniżkę?

Liczna grupa seniorów w Polsce

Jak otrzymać Kartę Seniora?

Ulgi dla seniorów w Carrefourze

W Carrefourze również można skorzystać ze specjalnej ulgi dla seniora. Dotąd obowiązywała ona we wtorki, gdy specjalny rabat 10% seniorzy otrzymywali po tym, jak wyrobili sobie w POK w Carrefourze Kartę Seniora. Wypleniając formularz we wspomnianym Punkcie Obsługi Klienta, można czerpać korzyści z rabatów. Na czym one polegają?

Kto skorzysta z ulgi?

W Carrefourze seniorzy z wyrobioną Kartą Seniora mogą korzystać z ulg we wtorki i czwartki (do niedawna były to jedynie wtorki). Wtedy przy zakupach za co najmniej 50 złotych otrzymują specjalny rabat 10% na kolejne zakupy w dowolnym dniu. Wtedy wystarczyło jedynie pokazać kasjerowi Kartę Seniora oraz e-Kupon rabatowy - w obu przypadkach dostępne jest to również w aplikacji Mój Carrefour.