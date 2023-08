Emerytury pomostowe z podpisem prezydenta! Co zmienia się w przepisach? Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Ostatecznie wszystkie procedury przeszła ustawa zmieniająca zasady emerytur pomostowych. Podpis prezydenta Polski pojawił się pod dokumentem uchylającym wygasanie emerytur pomostowych. W zamyśle ustawodawcy ma to doprowadzić do zwiększenia atrakcyjności prac związanych z tymi właśnie emeryturami. Czy faktycznie prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze staną się popularniejsze?

Emerytura pomostowa dla większej liczby osób

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych ma sprawić, że będą one przysługiwać również osobom, które nie pracowały w szczególnych warunkach przed 1 stycznia 1999 r. Dzięki najnowszej nowelizacji emerytury pomostowe stracą swój wygasający charakter. Dodatkowo mają wejść w życie regulacje wzmacniające ochronę związkowców oraz np. kobiet w ciąży.

Zachęta do pracy o szczególnym charakterze i w szczególnych warunkach?

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych stanowi pokłosie porozumienia zawartego pomiędzy rządem a NSZZ "Solidarność". Kluczowe było uchylenie wygasającego charakteru świadczeń:

- Oznacza to, że prawo do emerytury pomostowej uzyska znacznie większa grupa osób. Prawo to bowiem będzie przysługiwać wszystkim pracownikom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a nie tylko tym, którzy wykonywali ją przed 1 stycznia 1999 r. – tłumaczy minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Według szefowej resortu ma to dać możliwość uzyskania prawa do skorzystania z emerytury pomostowej młodszym pracownikom w tych pracach, które mają szczególny charakter i szczególne warunki. Perspektywą jest to, że wraz z przechodzeniem osób starszych na emeryturę pomostową, osoby młode, wykwalifikowane będą dynamicznie wchodzić na rynek pracy.

Emerytura pomostowa - co to takiego?

Jest to rodzaj specyficznego świadczenia okresowego, jakie przysługuje do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Przysługuje ono osobom pracującym w szczególnych warunkach lub wykonujących pracę o szczególnym charakterze. Tu charakterystyczne jest to, że emerytury te mają przejściowy charakter np. pomiędzy świadczeniami uzyskanymi przed osiągnięciem odpowiedniego wieku emerytalnego a prawem do otrzymania emerytury wynikającej z zasady systemu powszechnego.

Czym są prace w szczególnych warunkach?

Są to prace związane z czynnikami ryzyka mogącymi powodować trwałe uszkodzenie zdrowia, które są wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy - to zaś może wynikać z sił natury lub też specyficznych procesów technologicznych. Mowa tu o takich pracach, które pomimo zastosowania odpowiednich środków profilaktyki organizacyjnej, technicznej oraz medycznej mogą przekraczać poziom możliwości pracowników - zwłaszcza w kontekście trwającego procesu starzenia się. Innymi słowy, są to prace, w przypadku których człowiek z zasady nie jest w stanie skutecznie i bezpiecznie wykonywać swoich obowiązków, a jednocześnie nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego.

Przykłady prac w szczególnych warunkach

Przedłużające się pracowanie, pomimo starzenia się, może być niebezpieczne w przypadku niektórych prac. Dlatego są one określane jako prace w szczególnych warunkach. Mowa tu o:

Pracach na morskich platformach wiertniczych;

Pracach przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza lub metali nieżelaznych;

Pracach wykonywanych bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych;

Pracach w powietrzu wykonywanych na statkach powietrznych przez personel pokładowy;

Pracach wewnątrz cystern, kotłów, a także zbiorników o bardzo małej kubaturze po substancjach niebezpiecznych.

Czym są prace o szczególnym charakterze?

Te prace wymagają szczególnej odpowiedzialności oraz sprawności nie tylko fizycznej, ale i psychicznej. Wykonywanie tych zawodów w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu (zdrowiu i życiu innych osób) wyraźnie zmniejsza się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Pogorszenie się tego wynika z gorszej sprawności psychofizycznej, co jest powiązane ze starzeniem się.

Przykłady pracy o szczególnym charakterze

Mowa tu o pracy: Członków zespołów ratownictwa medycznego;

Pilotów statków powietrznych (pilot, instruktor);

Kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym;

Kontrolerów ruchu lotniczego;

Operatorów reaktorów jądrowych.