Ferie w Toruniu - drugi tydzień. Atrakcje w miejskich placówkach i "Łączniku". Do tego - bezpłatna oferta sportowa!

Zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, taneczne i dziesiątki innych atrakcji czekają na dzieci w trakcie ferii w Toruniu. Zapraszają miejskie placówki, szkoły, baseny, ale i Centrum Integracji "Łącznik" - ono gości u siebie szczególnie wiele dzieci ukraińskich. Oto szczegóły: co, gdzie i kiedy?

Fotoreporter "Nowości" w Centrum Integracji "Łącznik" na starówce gościł w sobotę (17.02). Tego dnia w kamienicy przy ul. Podmurnej 101 na starówce było wyjątkowo gwarno. Zajęcia miały tutaj i dzieci, i dorośli. Przygotowano m.in. warsztaty plastyczne.

- Wszystkie nasze zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. My natomiast nie kryjemy radości z tego, że za sprawą wsparcia wojewody i pozyskanych innych dofinansowań jesteśmy w stanie takie atrakcje zapewnić - podkreśla Anna Lamers, założycielka "Łącznika". Przypomnijmy, że centrum działa na rzecz integracji obcokrajowców i Polaków, szczególnym wsparciem otaczając dzieci i dorosłych z Ukrainy, którzy w Toruniu znaleźli schronienie przed wojną.

MDK i Dom Harcerza zaprasza w drugim tygodniu ferii na mnóstwo zajęć. Oto szczegóły

Bogatą ofertę zajęć przedstawiły tradycyjnie OPP Dom Harcerza i Młodzieżowy Dom Kultury. To np. bezpłatne zajęcia feryjne: pn. „Artystycznie - Profilaktycznie”, z których skorzysta łącznie ok. 550 uczestników w wieku 6-18 lat. Program realizowany jest od 12 do 23 lutego, w godzinach od 10:00 do 16:30. Dzieci zawsze są pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej z OPP - Dom Harcerza. W programie: zajęcia plastyczne, muzyczne, rytmiczno-umuzykalniające, taneczne, a także zajęcia teatralne - zadania aktorskie w teatrze cieni i w żywym planie.

Dom Harcerza zaprasza także na zajęcia w innych lokalizacjach w mieście: np. na zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej nr 24 dla dzieci w wieku 9-11 lat oraz w II Liceum Ogólnokształcącym dla dzieci w wieku 10-18 lat.

Z kolei Młodzieżowy Dom Kultury każdego dnia ferii zimowych prowadzi różnorakie zajęcia: warsztaty teatralne, gimnastyczno-ruchowe, fotograficzne, plastyczne, a także rękodzielnicze: tworzenia makram i świec sojowych. Zorganizowane zostały także dwa turnusy zajęć warsztatowych „Sztuka na Rozgrzewkę” dla dzieci w wieku 7-9 lat. Dzieci uczestniczą m.in. w zajęciach ceramicznych, plastycznych, ruchowych, florystycznych, zabawach terenowych i grach planszowych. Zajęcia są odpłatne: 50 zł na materiały/os. za tydzień. Wszystkie odbywają się w siedzibie MDK, pod opieką wykwalifikowanej kadry.

W organizację czasu dla dzieci i młodzieży podczas ferii włączyły się także szkoły. Cztery szkoły podstawowe: nr 2,8, 23,32 zorganizowały półkolonie. Z kolei szkoły podstawowe nr 15, 24, 28, 34 i 35 – zajęcia sportowe, treningi i zawody.

Bezpłatny basen dla dzieci w trakcie ferii

W drugim tygodniu ferii dzieci i młodzież, po okazaniu legitymacji szkolnej, będą mogły bezpłatnie popływać w basenach szkolnych w:

SP nr 8 w Toruniu w godz. 9:00-21:30,w tym nieodpłatnie w godz. 9:00-15:00,

SP nr 16 w Toruniu w godz. 9:00-21:30, w tym nieodpłatnie w godz. 9:00-15:00,

SP nr 18 w Toruniu nieodpłatnie w godz. 12:00-16:00,

SP nr 24 w Toruniu w godz. 11:00-19:00, w tym nieodpłatnie w godz. 11:00-15:00,

SP nr 28 w Toruniu nieodpłatnie w godz. 8:00-15:00,



II Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu nieodpłatnie w godz. 9.00-14.00,

Podczas ferii baseny zapraszają do zapisów na 10-dniowe darmowe kursy pływania: Mini Aquapark przy ul. Hallera 79 codziennie (19-23 lutego) w godz.10:00–13:00 zapisy w recepcji Mini Aquaparku lub telefonicznie dla ok. 50 dzieci (3 grupy),

Aqua Toruń ul. Bażyńskich 9 - codziennie(19-23 lutego) w godz. 9:00–12:00 zapisy w recepcji Aquaparku lub telefonicznie, dla ok. 50 dzieci, (3 grupy).

Podczas ferii zimowy czynne będą toruńskie Orliki – w dni powszednie czynne wcześniej: od godz. 8:00 do 17:00, w soboty: od godz. 11:00 do 19:00, w niedzielę: od godz.11 do 18:00. Wstęp bezpłatny.

Ferie na sportowo. Tor-Tor zaprasza za darmo! Ale czekają tez inne atrakcje

Co jasne, niezależnie od pogody, w ferie zimowe nie może zabraknąć aktywności na lodzie. Lodowisko Tor-Tor zaprasza na bezpłatne „Wielkie ślizgawy” 13 i 20 lutego godz. 13:00 – 17:35. Poza tym w trakcie ferii codziennie ślizgawki Tor-Toru będą czynne w godz. 13:00–13:50, 14:15–15:05, 15:30–16:20, 16.45–17.35.

Nowością w tym roku jest "Turniej e-sportowy w e-hokeja o Puchar Prezydenta Torunia". Rozegrany zostanie 21 i 22 lutego w godz. 11:00-16:00, w Cybermachinie Toruń, przy ul. Łaziennej 13. Dla miłośników koszykówki zorganizowane zostały „Ferie z basketem”. Kolejna odsłona odbędzie się 25 lutego godz. 10:00-13:00 w sali sportowej SP 14, przy ul. Hallera 79. To turniej dla amatorów basketu, którzy nie ukończyli 15. roku życia, a którzy chcą spróbować swoich sił w odmianie koszykówki 3x3. Udział: bezpłatny.

Specjalnie dla dzieci i młodzieży toruńskie kluby sportowe stworzyły ofertę zajęć promujących ich dyscypliny sportowe, m.in. kolarstwo, żużel, judo, tenis stołowy, pływanie, karate, wioślarstwo itp. Kluby zapraszają także na „Wielkie kibicowanie” – oferują bezpłatne wejścia na rozgrywki futsalu i hokeja. Informacja o terminie udostępnienia wejściówek pojawi się na stronie miejskiej.

Ferie bardzo kulturalne: w muzeum, teatrze i CSW

Muzeum Okręgowe w drugim tygodniu ferii (20 - 23 lutego) zaplanowało zajęcia dla grup zorganizowanych, które będą się odbywały po wcześniejszej konsultacji z zainteresowanymi i wyborze tematu z szerokiej propozycji działań edukacyjnych w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Zgłoszenia na zajęcia dla grup zorganizowanych oraz „Białe Wakacje” dla osób indywidualnych przyjmuje Dział Edukacji Muzeum Okręgowego w Toruniu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00, tel. 56 660 56 32.

W Teatrze Baj Pomorski natomiast na dzieci czekają zajęcia pn. „Ferie zimowe w teatralnej szafie!”. W ofercie czekają na widzów spektakle, warsztaty i oprowadzanie po zakamarkach sceny. Z kolei w nowych przestrzeniach Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu odbywają się liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży, m.in. z kaligrafii. CSW proponuje także seanse filmowe dla najmłodszych w kinie Centrum oraz bajkoczytanie.

Na zamku: magia i czary w ostatni tydzień ferii

W ostatni weekend ferii 23-25 lutego Toruńska Agenda Kulturalna zaprasza na „Dni magii, czarów i rzucania uroków na Zamku Krzyżackim w Toruniu”. W te dni średniowieczna twierdza przemieni się w miejsce prosto z zaczarowanej bajki. Każde z pomieszczeń będzie reprezentować inne magiczne miejsce, jak na przykład chatka czarownicy czy laboratorium zielarza.

-Podczas wydarzenia będziemy też zachęcać do adopcji kociaków z Fundacji Kot. Małe czarodziejki i czarodzieje będą mogli posłuchać wykładu na temat astrologii, który poprowadzi sam Wróżbita Maciej, a następnie ci najodważniejsi będą mogli poznać swoją przyszłość za sprawą jego magicznej wróżby. Oprócz tego w planie są liczne warsztaty, prezentacje i oczywiście odkrywanie tajników magii - zachęcają organizatorzy.

Ciekawe zajęcia w świetlicach osiedlowych i Domach Dziennego Pobytu

Twórcze ferie oferuje także Toruńskie Centrum Usług Społecznych. W 4 miejscach (świetlica przy ul. Gagarina 152; świetlica przy ul. 63 Pułku Piechoty 77; świetlica przy ul. Olsztyńskiej 114 C; Klub Integracji Społecznej przy ul. Parkowej 3) organizuje zajęcia dla 30 dzieci w każdym z miejsc, w godz. 8:00-16:00. To zajęcia i warsztaty twórcze. Przewidziane są także wspólne wyjścia do kina, na warsztaty piernikarskie, do manufaktury cukierków czy do miejsca rekreacyjno-terapeutycznego z alpakami oraz na warsztaty Brick For Kids.

Z kolei w czterech Dziennych Domach Pobytu: przy ul. Mickiewicza 57, ul. Podgórskiej 2, ul. Watzenrodego 15 i ul. Bydgoskiej 74 odbywają się warsztaty i zajęcia z udziałem seniorów i dzieci z zaprzyjaźnionych placówek – przedszkoli i świetlic (szczegółowe informacje w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych).

Ferie w Ogrodzie Zoobotanicznym

Oferta "Ferii zimowych dla ciekawych przyrody" w Ogrodzie Zoobotanicznym jest skierowana do dzieci przedszkolnych i ze szkoły podstawowej. W drugim tygodniu ferii odbędzie się cykl spotkań ornitologicznych pn. "Walentynki dla ptaszynki", które poprowadzą "Przyrodnicy 24 Rydzkowski i Kośmicki".

-W poniedziałek i środę zapraszamy tych, którzy lubią majsterkować. Uczestnicy spotkania „Domy dla ptaków” będą z gotowych elementów składać budki lęgowe, które zostaną zawieszone na terenie ogrodu. Nauczą się również, jak rozpoznawać ptaki zasiedlające te budki oraz dowiedzą się, jaką rolę pełnią ptaki w naszych miastach i jakie zagrożenia na nie czyhają. Ferie zakończą "Zimowe porządki", czyli warsztaty czyszczenia budek lęgowych. Spotkanie odbędzie się w piątek na terenie ogrodu. Będzie można dołączyć w czasie jego trwania - objaśniają organizatorzy.

Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godz. 11.00, a dzieci w nich uczestniczące muszą być pod opieką dorosłych. Za warsztaty nie jest pobierana dodatkowa opłata, natomiast uczestników obowiązują bilety wstępu do ogrodu oraz zapisy pod numerem telefonu: 506 970 996.

Uwaga! Szczegółowy plan zajęć i inne potrzebne informacje zainteresowani znajdą na stronach internetowych wymienionych placówek i ośrodków.

