Figurki żab na Starym Mieście, a może zielony tunel nad Martówką? 159 projektów w budżecie obywatelskim Daniel Ludwiński

Obok mostu na Martówce mógłby powstać zielony tunel dla zakochanych. według autora projektu będący doskonałym miejscem do sesji ślubnych Grzegorz Olkowski

159 projektów zostało prawidłowo złożonych do toruńskiego budżetu obywatelskiego na 2024 roku. Do 14 czerwca istnieje możliwość wnoszenia uwag do złożonych propozycji. Oprócz tych typowych, dotyczących np. parkingów, nie brak także oryginalnych pomysłów.