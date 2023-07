Filatelistyczne super rarytasy z Ciechocinka. Niezwykła historia lokalnego wydania z 1918 roku

Listów i kartek z ciechocińskim nadrukiem "Poczta Polska" było tak mało, że lokalne wydanie początkowo przeszło bez jakiegokolwiek echa w filatelistycznym świecie, gdyż... po prostu nikt o nim nie wiedział. Jak wspominał po latach wybitny filatelista Włodzimierz Rachmanow, pierwszy znany sobie egzemplarz zobaczył dopiero w 1927 roku. W kolejnych latach stopniowo udawało się odszukiwać kolejne sztuki.

- Oprócz pojedynczych luźnych egzemplarzy w ciągu 105 lat od wykonania tych lokalnych nadruków odkryto tylko cztery przesyłki, z czego trzy są w dobrym stanie, a jedna jest bardzo zniszczona. W przypadku Aleksandrowa Kujawskiego znanych jest o kilka listów więcej, choć też mało, mniej niż dziesięć. Dla Ciechocinka pierwszym takim odkryciem była kartka pocztowa, którą wysłano do Łodzi w dniu 21 grudnia 1918. Z tego samego dnia jest też zachowany w pięknym stanie list wysłany do Ministerstwa Zdrowia Publicznego w Warszawie, opłacony dwoma znaczkami za 10 i 40 fenigów i z niemieckim stemplem odbiorczym "Warschau" z 23 grudnia. Wydaje się, że przez kilka dni stosowania nadruków wysłano łącznie kilkanaście listów poleconych - można to ustalić po numerach przesyłek. Jeden z dwóch zachowanych listów ma bowiem nalepkę polecenia numer 67, a drugi 79. Wysłano je w ciągu kilku dni. Ta różnica w numerach wskazuje na to, że w tych dniach musiało być też kilkanaście innych przesyłek, przynajmniej te z numerami między 67 a 79. Zrobiłem kiedyś reprinty dwóch z czterech znanych przesyłek, listu i kartki, i przekazałem je burmistrzowi Ciechocinka. Są to przecież pierwsze znane polskie przesyłki z Ciechocinka - podkreśla Julian Auleytner.