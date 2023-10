Filmy Disneya na Festiwalu EnergaCAMERIMAGE w Toruniu

Historyczna premiera Disneya

Disney Brothers Cartoon Studio powstało z myślą o tworzeniu krótkometrażowych filmów animowanych. Jednak już w 1934 roku rozpoczęło przygotowania do swojego pierwszego projektu pełnometrażowego, przełomowej "Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków". Po premierze w 1937 roku film zaczął powoli zmieniać podejście świata do sztuki animacji. Niezależnie od tego, czy na ekranie pojawiała się łagodna Alicja zmierzająca do Krainy Czarów czy też jadący tramwajem charakterny Królik Oswald, animacje nowego studia już od pierwszych lat miały w sobie coś magicznego, trudnego do opisania słowami.