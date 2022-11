Fitnesski z Pacificu zdobyły w tym roku 37 medali mistrzostw Polski [ZDJĘCIA]

A wyliczać było co - zawodniczki TKK Pacific zdobyły w minionym sezonie 37 medali mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, w tym 11 złotych, 15 srebrnych i 11 brązowych.

W roli opowiadającej o minionych miesiącach zadebiutowała zachęcana oklaskami wicemistrzyni Polski elity w wyścigu ze startu wspólnego na szosie Dorota Przęzak. Mówiła m. in. o organizacji wyścigu Szlakami Królewny Anny Wazówny, pomocy dla klubu z Ukrainy oraz wyliczyła sukcesy swoje i koleżanek.

- 28 lat temu pojawiła się koncepcja, by pod szyldem Pacificu kontynuować tradycje Agromelu i trwa to do dzisiaj - podsumował trener Leszek Szyszkowski. - Możemy rozwijać talenty głównie dzięki pomocy głównego oraz pozostałych sponsorów, władz wojewódzkich, miejskich i gminnych, a także współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika i Szkołą Mistrzostwa Sportowego. Za nami wspaniały, lecz jednocześnie piekielnie trudny sezon, jesteśmy po pandemii, ale w trakcie dotykającej i nas wojny na Ukrainie.