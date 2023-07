Fotoradar wrócił na ulicę Lubicką. Będzie skuteczniejszy od poprzedniego

Fotoradar przy ulicy Lubickiej 37 był prawdziwym pogromcą kierowców. Usytuowany tak, że trudno było go zauważyć, w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę, był wyjątkowym pogromcą tych, którym się spieszyło. W 2022 roku zarejestrował 2678 przekroczeń prędkości. Dla porównania - w 2021 roku wykonał on 2300 zdjęć, co oznacza średnio sześć fotografii jednego dnia. To jednak nic w porównaniu z rokiem 2020, gdy wykrył on aż 10 051 naruszeń!