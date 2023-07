Zjedz kolację 50 metrów nad Toruniem! Oto atrakcje Bella Skyway Festival 2023! [program i wizualizacje]

Chcieliście czegoś nowego, czego jeszcze w Toruniu nie było? To będzie! Ogromy mapping śpiewających postaci związanych z Toruniem, rozszerzona rzeczywistość, dwie duże - tworzące całość - instalacje z okazji 100-lecia studia Walta Disneya, a także możliwość zjedzenie kolacji... 50 metrów nad dachami starówki! Oto największe atrakcje Bela Skyway Festival 2023. Ujawniamy je jako pierwsi.

Kiedy Bella Skyway Festival w 2023 roku w Toruniu?

Tegoroczna edycja Bella Skyway Festival odbędzie się od 15 do 19 sierpnia 2023 roku. Toruńska Agenda Kulturalna, która jest organizatorem wydarzenia już zapowiedziała, że impreza wraca do swojej pierwotnej formuły. Co to oznacza? Festiwal będzie dostępny dla uczestników nieodpłatnie za wyjątkiem - jednej specjalnej instalacji. Wszystkie najważniejsze szczegóły poniżej.

Śpiewające obrazy na placu Teatralnym

Co będzie największą atrakcją Bella Skyway Festival 2023? To Torunia po raz trzeci wraca francuska grupa The Anookis. Uczestnicy poprzednich edycji festiwalu doskonale ją znają z prezentacji rozbrykanych Anooków, które najpierw bawiły nas w mappingu na Collegium Maximum, a potem - powiększone do gigantycznych rozmiarów - opanowały dach Collegium Minus (słynnej "harmonijki") i okolice alpinarium. Tym razem Francuzi zaprezentują się w zupełnie nowej stylistce.

Całość powstała we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu. Instalacja ma zaspokoić oczekiwania wszystkich widzów, którzy każdego roku na Bella Skyway Festiwal szukają czegoś zupełnie nowego. Młodzi odnajdą w tym inspiracje trendami z Tik-Toka. Obejrzymy bowiem mapping 3D bazujący na historycznych portretach i ich fascynacji muzyką. Po raz pierwszy na toruńskim festiwalu świtała będzie można obejrzeć śpiewające obrazy. A wszystko na elewacji Urzędu Marszałkowskiego.

Co jeszcze nas czeka?

100-lecia Disneya w Toruniu na Collegium Maximum

- To będzie niesamowity mapping. A w zasadzie dwa na osobnych ścianach Collegium Maximum na placu Rapackiego - zapowiada Przemysław Draheim z TAK. - Instalacja powstała z okazji 100-lecia studia Disneya. Jedna część będzie prezentować ukochanych przez widzów bohaterów popularnych filmów animowanych, a druga ich twórców. Magiczny mapping stworzony zostanie przez portugalskich artystów z grupy Ocubo – jednych z najlepszych na świecie specjalistów od projekcji 3D.

Trwa głosowanie... Czy weźmiesz udział w Bella Skyway Festival 2023? Tak Nie Jeszcze nie wiem

Disneyowka atrakcja na Bella Skway Festiwal 2023 będzie znajdowała się we wspomnianej płatnej strefie festiwalu. Aby się do niej dostać trzeba będzie nabyć wejściówkę w cenie 10 zł. Dodatkową atrakcję w jej ramach będzie również "strefa rozszerzonej rzeczywistości". Wystarczy, że zeskanujemy za pomocą telefonu komórkowego odpowiedni kod, aby uruchomić specjalny wirtualny pokaz nawiązujący do Mikołaj Kopernika.

Kopernik jako super bohater

Tych odniesień do słynnego toruńskiego astronoma będzie więcej. Jedną z instalacji wideo, która zagości w przestrzenie między salą koncertową na Jordankach a Urzędem Marszałkowskim współtworzy toruński filmowiec Ryszard Kruk. Tym razem zaprezentuje się w roli autora scenariusza. Materiały promocyjne Toruńskiej Agendy Kulturalnej - Gdy miałem 5 lat, mój tata zabrał mnie na spacer na Rynek Staromiejski, gdzie opowiadał mi o Mikołaj Koperniku. Doskonale pamiętam jak zafascynował mnie w pomniku astronoma ten palec wyciągnięty do nieba - wspomina Ryszard Kruk. - Moja historia stała się punktem wyjścia do festiwalowej animacji o naszym toruńskim super bohaterze.

SZCZEGÓŁY WYBRANYCH ATRAKCJI BELLA SKYWAY FESTIVAL 2023 MOŻECIE POZNAĆ W NASZEJ GALERII >>> TUTAJ <<<

Kolacja 50 metrów nad starówką w Toruniu

Jednym z wydarzeń towarzyszących Bella Skyway Festiwal będzie Dinner in the Sky. To wyjątkowa możliwość zjedzenia kolacji przy stole zawieszonym na wysięgniku... 50 metrów nad placem Rapackiego. To nie żart! W ciągu ostatnich lat Dinner in the Sky odwiedziło ponad 60 krajów. Od Dubaju po Stany Zjednoczone. Teraz zagości w Toruniu. Dinner in the Sky w Toruniu jest jedną z imprez towarzyszących Bella Skyway Festival 2023. Materiały promocyjne Toruńskiej Agendy Kulturalnej

Dinner in the Sky w Toruniu. Jaka cena?

Wspólny stół pomieści około 20 osób. Każda z nich za niebagatelną sumę 890 zł będzie miała możliwość zjedzenia 4-daniowej kolacji podziwiając jednocześnie disneyowski mapping i starówkę po zmroku. Przygotowano też wersję tańszą - wjazd i deser - za 250 zł.

Wszystko o Bella Skyway Festival 2023. Dołącz do grupy na Facebooku >>> TUTAJ <<< WARTO WIEDZIEĆ Widzowie Bella Skyway Festival 2023 zobaczą w Toruniu około 20 instalacji, które będą dostępne od 15 do 19 sierpnia codziennie od 20.30 do północy.

Hasłem przewodnim tegorocznego festiwalu są bohaterowie Zielonej Planety. Imprezy ma zyskać więcej akcentów ekologicznych. Jak zapowiadał na łamach "Nowości" Krystian Kubjaczyk, szef TAK-u, to jest kierunek, w którym zamierza się rozwijać cały festiwal.