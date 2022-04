Gadżety kibiców w Toruniu? Jest kiepsko! Co i gdzie można kupić w tym sezonie? [cennik]

Najlepiej prezentuje się oferta KH Energi, gdzie można zakupić aktualne gadżety takie jak np. koszulki meczowe, kubki czy poduszki. Dużo gorzej jest w przypadku pozostałych klubów - Twardych Pierników, Fundacji Akademia Futbolu Elany i Apatora.

W przypadku tego ostatniego, w sklepie internetowym można znaleźć takie perełki jak: zawieszka minikevlar Kamila Marcińca (już u nas nie jeździ). Brakuje przede wszystkim szalików, które są podstawowym atrybutem każdego kibica, koszulek, smyczy, czapek i innych fajnych akcesoriów. Honor klubu ratuje trochę prywatna kolekcja teamu Patryka Dudka. Źle to wygląda w porównaniu do innych klubów PGE Ekstraligi, a nawet tych z niższych poziomów rozgrywek. Trochę wstyd, że klub z takimi tradycjami, który co roku marzy o walce o najwyższe cele nie jest w stanie zadbać o swoich kibiców.