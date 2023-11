Gdzie na tatuaż w Toruniu? Przegląd miejsc, w których można wykonać wymarzony wzór na ciele

Stereotypy a tatuaże

Stereotypów o tatuażach w dzisiejszym świecie wciąż jest sporo. Dla jednych są one oznaką pobytu w więzieniu, inni natomiast doszukują się w nich aktu samookaleczenia. Wśród przeciwników tego typu ozdób ciała często padają także słowa: a co zrobisz z tym na starość, gdy skóra straci już elastyczność? Warto jednak zaznaczyć, że zdobienie ciała nie jest niczym nowym. Historia tatuowania sięga już czasów bardzo odległych , w których tatuaże stawały się swego rodzaju amuletem, runą chroniącą przed złem. Już wtedy miały wpływ na kształtowanie się różnych kultur.

Dlaczego się tatuujemy?

Till Death Tattoo – mieszczące się w samym centrum Torunia przy ul. Żeglarskiej 31 studio przyciąga ludzi w różnym wieku. To, co ich łączy, to często spełnianie marzeń tych, którzy zgłaszają się po ozdobienie skóry. Różne style tatuażu zachwycają – od kolorowych po czarno-szare; realistyczne, abstrakcyjne, wyglądające niczym namalowane akwarelą… Oprócz pokrycia skóry tuszem w Till Death można wykonać także piercing, cover tatuażu, rozjaśnienie lub laserowe usunięcie.

Intruz Ink Tattoo – mieści się przy ul. Grudziądzkiej 74-76 w Toruniu. To, co charakteryzuje to studio tatuażu to nieco mroczny klimat. Niemniej wzory, które wykonują tamtejsi tatuatorzy, nie zawsze takie są. Wśród czaszek, pajęczyn czy scen niczym z horroru dostrzec można także wiele botanicznych motywów lub portretów pupili.

Hunny Bunny Tattoo – każdy tatuator specjalizuje się w innym stylu, dopasowanym do wszelkich oczekiwań klienta. Blackwork, abstrakcja, motywy zwierzęce i roślinne, a może gruba kreska? W studio mieszczącym się przy Moście Paulińskim 1/6 wykonuje się każdy z nich. A oprócz tatuowania na klientów czeka także piercing.